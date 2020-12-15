Российский Disney определился с новыми датами своих знаковых релизов

Российский Disney определился с новыми датами выхода некоторых своих релизов в кинотеатрах в 2021 и 2022 годах. В частности, место в графике обрели знаковые проекты студии 20th Century, так и не вышедшие в 2020 году. Кроме того, объявлены новые даты некоторых релизов от Marvel Studios и Lucasfilm, а также анимационных проектов.

Мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН теперь выйдет в прокат на неделю раньше − 5 марта 2021 года. Его прежнюю дату − 11 марта − занял блокбастер KING'S MAN: НАЧАЛО. Комедийный экшн ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ выпустят 20 мая, детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ − 23 сентября, а полнометражный анимационный проект ENCANTO встал на 25 ноября.

В 2022 году с февраля на 5 мая перебрался фильм Marvel THOR: LOVE AND THUNDER. Ранее эту дату занимал проект BLACK PANTHER 2, однако теперь он перешел на 7 июля. Стоявший на этой летней дате новый фильм вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН ROGUE SQUADRON ушел на 22 декабря.

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15.12.2020 Автор: Артур Чачелов