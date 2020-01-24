WDSSPR распалась: Disney и Sony будут прокатывать свои фильмы отдельно

С 1 февраля 2020 года прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ будет осуществляться ООО «Дисней Студиос». Ранее прокат фильмов Disney велся совместным предприятием Disney и Sony – Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR). Фильмы компаний Sony будет прокатывать ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг».

Также стало известно, что новая структура Disney будет представлять на российском рынке фильмы производства не только The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, но и проекты от 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox. Вадим Смирнов, руководивший «Двадцатый век Фокс СНГ», в новой компании возглавил отдел дистрибуции.

В 2020 году ООО «Дисней Студиос» представит на российском рынке более двадцати фильмов. Среди них – приключенческие проекты Disney МУЛАН и КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, анимацию Disney и Pixar ВПЕРЕД и ДУША, блокбастеры MARVEL ЧЕРНАЯ ВДОВА и ВЕЧНЫЕ, фильмы 20th Century Studios KING'S MAN: НАЧАЛО и СМЕРТЬ НА НИЛЕ, триллер студии Searchlight ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, продолжение сказочного приключения от Disney, Yellow, Black and White и телеканала «Россия 1» ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, и многие другие.

«Фильмы Disney традиционно привлекают в кинотеатры миллионы российских семей, − говорит генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Кахабер Абашидзе. – В десятку самых кассовых релизов на территории России и СНГ входят сразу шесть фильмов Disney. Кроме того, первое место уже много лет удерживает фильм АВАТАР. В 2020 году ООО «Дисней студиос» представит особенно яркий пакет картин, дополненный прекрасными работами студий 20th Century Studios, Searchlight и другими. Уверен, что все это позволит компании занять лидирующие позиции на рынке кинопроката России и СНГ».

«Disney – уникальная компания, в которой кино является частью большой системы и локомотивом, направляющим коммерческий успех в других направлениях бизнеса компании, − отмечает Елена Бродская, руководитель направления маркетинга ООО «Дисней студиос». − Прекрасно, что к любимым миллионами людей в России и СНГ брендам, студиям и франшизам присоединяются новые, которые сделают наше портфолио еще более разнообразным, интересным и привлекательным для новых аудиторий».

«Мы сейчас являемся свидетелями и участниками уникального момента, когда традиции, опыт, мудрость и сила двух самых легендарных, любимых и узнаваемых голливудских студий, Disney и Fox, объединяются под крылом Disney, − комментирует Вадим Смирнов, глава отдела дистрибуции ООО «Дисней студиос». − В результате этого непростого, но очень интересного эпохального процесса, выиграет, в первую очередь, зритель, который получит еще больше ярких киновпечатлений, эмоций, неповторимых переживаний и добра».

WDSSPR начала передачу прав на фильмы, которые была намерена прокатывать в России и СНГ, двум компаниям с 21 января. Этими компаниями являются ООО «Дисней Студиос» и ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг».

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24.01.2020 Автор: Артур Чачелов