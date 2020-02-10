В Голливуде снова назревает забастовка сценаристов

В Голливуде назревает новый кризис сценариев. Об этом сообщает Deadline. Всему виной отсутствие подвижек в вопросе перезаключения контрактов между членами WGA (профессиональная Гильдия сценаристов США) и Ассоциацией агентов (AMPTP). Действия предыдущих соглашений истекут 1 мая, и если стороны не договорятся, сценаристы грозятся начать забастовку, которая очень серьезным образом может отразиться на работе голливудских студий.

Одно из выдвинутых Гильдией условий дальнейшей работы с Голливудом − требовать от мейджоров возможности работать только с теми агентствами, которые будут одобрены WGA. Таким образом профессиональное сообщество пытается втянуть производственные компании в свой затянувшийся конфликт с Ассоциацией агентств, который развивается с марта прошлого года. WGA старается добиться для своих членов справедливой доли доходов от создаваемого контента, который в современных условиях бурного развития стриминг-сегмента получает новые источники монетизации. Также Гильдия хочет пересмотреть текущие условия работы с агентствами, которые стали зарабатывать больше собственных клиентов и перестали от них зависеть.

Новые требования поддерживают 3028 членов WGA, а это 91% всех членов Гильдии. Все это очень напоминает ситуацию 2007 года, когда 96% членов Гильдии проголосовали за новые условия работы с голливудскими студиями, что в итоге привело к знаменитой 100-дневной забастовке, приведшей к полномасштабному кризису кино- и телеотрасли США.

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10.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline