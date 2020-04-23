Wink рассказал о появлении у него в апреле полумиллиона новых пользователей

За три недели у видеосервиса «Ростелекома» Wink появилось около 500 тысяч новых пользователей. Об этом БК рассказали в пресс-службе, ссылаясь на слова директора по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антона Володькина. Основной прирост зрителей пришелся на мобильное приложение и видеопортал wink.rt.ru (web-версия онлайн-кинотеатра).

«На прошлой неделе бесплатное смотрение выросло в двенадцать раз по сравнению с первой неделей изоляции людей дома, − говорит Антон Володькин. − Растут и платные просмотры − примерно в три раза. Очень хорошо принимаются зрителями онлайн-концерты, организованные в Wink (у нас выступали Полина Гагарина, Тимати, группы «Ария», 24 апреля будет «Алиса» и Константин Кинчев)».

Активный рост пользователей может объясняться тем, что Wink первым из видеосервисов открыл доступ к большой коллекции бесплатного контента – кино, сериалам, мультфильмам и концертам. Кроме того, в компании предполагают, что в сегодняшних условиях пользователи выбирают более качественный продукт, переходя к ним «от мелких операторов с демпинговыми ценами, но неочевидным качеством».

К четвертой неделе самоизоляции интерес зрителей онлайн-видеосервиса «Ростелекома» сместился от фильмов и сериалов про вирусы и катаклизмы на другие темы. Единственным исключением стал свежий проект от сервиса START «Хроники эпидемии», занявший второе место в списке самых популярных сериалов на Wink. А вот в топе зарубежного кино фильмов подобной тематики нет: на первом месте здесь новинка СОНИК В КИНО, далее следуют ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Среди российских фильмов уже которую неделю лидирует ЛЕД 2, который до 23 апреля находится на Wink в эксклюзиве. Среди мультфильмов − ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР.

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23.04.2020 Автор: Артур Чачелов