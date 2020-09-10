Deadline прогнозирует перенос «Чудо-женщины: 1984»

Опираясь на свои источники в индустрии, Deadline предполагает скорый уход ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ: 1984 со 2 октября. По данным издания, студия Warner Bros. готовится перенести релиз на ноябрь или конец декабря в связи с закрытием кинотеатров в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В свою очередь это подвинет следующий проект студии, ДЮНА, с 18 декабря на 2021 год.

По прогнозам источников издания, кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе откроются только в конце сентября или начале октября, и ДОВОДУ все еще будет необходимо стать большим событием на этих рынках. Именно крупнейшие кинотеатры в этих городах приносили основную кассу предыдущим фильмам Кристофера Нолана. Выход ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ помешает проекту добрать бокс-офис, на который рассчитывает студия. О том, что картина может быть перенесена, свидетельствуют и недавние трейлеры проектов – ни у ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ, ни у ДЮНЫ не указаны даты старта.

Есть вероятность, что ЧУДО-ЖЕНЩИНА выйдет в ноябре, так как в индустрии говорят о том, что ЧЕРНАЯ ВДОВА может уйти со своей даты. Также поговаривают о том, что ДУША может выйти прямиком на Disney+.

За 11 дней проката в США ДОВОД, бюджет которого составил $200 млн, собрал только $20,2 млн. Из-за пандемии студии не удалось раскрутить маркетинговую кампанию фильма, так как дата выхода несколько раз менялась, и Нью-Йорк и Лос-Анджелес не участвовали в промокампании. Также влияние оказало то, что ДОВОД – сложный и длинный фильм о физике без звезд и визуальных эффектов НАЧАЛА. В то же время с ДОВОДОМ студия всегда рассчитывала в большей степени на международные рынки, где фильм собрал $132,1 млн при прогнозах в $152,3 млн. В Китае проект заработал $39 млн, в первый уикенд установив рекорд стартов среди фильмов Нолана.

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10.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Deadline