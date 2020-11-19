Warner Bros. определилась с прокатом «Чудо-женщины: 1984»

Боссы студии Warner Bros., наконец, приняли окончательное решение, касающееся проката фантастического экшна ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984. Лента выйдет на экраны кинотеатров в Рождество, как и задумывалось ранее. Обозначенная для американского проката дата 25 декабря сохраняется. Однако в этот же день фильм появится на стриминговом сервисе HBO Max. Естественно, только на тех рынках, где этот сервис доступен.

Интересно, что на HBO Max в течение первого месяца фильм будет доступен для просмотра подписчикам абсолютно бесплатно. Правда, затем картину уберут с сервиса, оставив возможность посмотреть ее только в традиционных кинотеатрах. На 61-й день проката релиз появится на PVOD за отдельную дополнительную плату. Таким образом, фактически такой релиз ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ: 1984 станет грандиозной промокампанией по привлечению подписчиков на HBO Max.

И все равно решение студии можно назвать соломоновым. Оно позволяет ей и поддержать традиционные кинотеатры, предложив им большое зрелищное студийное кино, и не обделить родственный видеосервис, удовлетворив спрос тех, кто не хочет идти в кино в это сложное время или просто не имеет такой возможности. Последнее относится к американскому и европейским рынкам, где площадки активно закрываются из-за второй волны коронавируса. В то же время крупные азиатские кинорынки работают и наращивают обороты, а потому лишать себя возможности заработать хотя бы там Warner Bros. не хочет. Сообщается, что международный прокат картины начнется с 16 декабря.

В отношении российского рынка определенности пока нет, но скорее всего ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 выйдет и в наших кинотеатрах. Во всяком случае, предыдущий проект Warner Bros., который из-за пандемии отправился на HBO Max − фэнтези ВЕДЬМЫ − вышел у нас и до сих пор с успехом работает в кинотеатрах. Сейчас ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 стоит на уикенде 24 декабря, являясь одним из самых ярких участником «новогодней битвы». Останется ли она там или выйдет раньше − узнаем совсем скоро.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

19.11.2020 Автор: Артур Чачелов