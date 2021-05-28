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Анимационный VR-сериал «Под подушкой» представит Россию в VR-программе Каннского кинофестиваля

Программа «Cannes XR» будет открыта с 6 по 15 июля 2021 года

Российско-белорусский анимационный VR-сериал «Под подушкой» («Under the pillow») режиссера и продюсера Георгия Молодцова прошел в конкурсную программу «Cannes XR» на кинорынке Marche du Film Каннского международного кинофестиваля. Пилотный эпизод впервые покажут публике в рамках «VeeR Future Award» — программы, посвященной сочетанию иммерсивных технологий и кино.

Анимационная история основана на сказке уральского журналиста Сергея Молодцова, отца режиссера проекта. Главный герой — игрушечный котик Мормотик, которого от скуки сшили из старых вещей братик и сестренка, живущие в одной комнате. Став их другом, Мормотик помогает находить потерянные вещи и мирит детей, которые частенько находят поводы для ссор.

Виртуальная реальность переносит зрителя внутрь анимационной истории. Он помогает детям создать Мормотика и перевоплощается в него в волшебном мире Поддиванья. Так зритель из пассивного наблюдателя становится активным участником, влияющим на развитие сюжета.

Сериал вместе с его автором, Георгием Молодцовым, создает белорусская студия «Feeling Digital». Разработчики адаптируют историю под несколько форматов, удобных для показов в парках развлечений, на мобильных VR-очках и в полнокупольных кинотеатрах, а также на смартфонах с применением дополненной реальности.

В 2020 году проект анонсировали на питчинге Международного кинофестиваля в Анси (Франция), а также на Международном фантастическом кинофестивале в Бучеоне (Южная Корея), рынке VR-проектов фестиваля «New Images» (Франция). «Под подушкой» уже успел получить премию «Halo Award» за лучшую арт-игру.

Программа «Cannes XR» будет открыта с 6 по 15 июля 2021 года в рамках Каннского фестиваля, который пройдет в оффлайн-формате, и на виртуальной платформе «Музей других реальностей» («Museum of Other Realities»). Жюри VeeR Future Award наградит две лучшие работы: интерактивную и в формате сферического видео. Победителей объявят 18 июля.

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28.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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