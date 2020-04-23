Названы победители Якутского питчинга дебютантов 2020

С 20 по 23 апреля в Сети состоялся Якутский питчинг дебютантов в рамках VI Якутского международного кинофестиваля и Всероссийского питчинга дебютантов. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране питчинг и образовательные мероприятия прошли в онлайн-формате прямых трансляций на платформе Zoom. По итогам защиты экспертный совет выбрал лучшие проекты, авторы которых получили денежные сертификаты и специальные призы от членов жюри и партнеров питчинга.

Победителем Якутского питчинга дебютантов стала автор сценария и режиссер игрового короткометражного фильма «Белый пароход», выпускница мастерской Алексея Попогребского Московской школы кино Инга Шепелева. Проект получил сертификат от Фонда президентских грантов на 500 тысяч рублей, продюсерскую разработку от киностудии «Хорошо Продакшн» и киностудии «Сахафильм», а также техническую поддержку от компании Canon.

Техническая поддержка на постпродакшне от компании «СинеЛаб» и продюсерская разработка от продюсера Елены Гликман достались проекту игрового фильма КОРОТКОЕ ЛЕТО. Автор сценария и режиссер Динислам Тутаев и продюсер проекта Яна Иванова (Байгожаева) выиграли также сертификат на прохождение курса «Режиссура изображения» от киношколы «Артерия кино».

Продюсер документального проекта ОСЛЕПЛЯЮЩАЯ КРАСОТА Марк Котоконов, который выступал на питчинге вне конкурса, стал обладателем специального приза в виде скрип-докторинга от сценарной школы «Лига кино».

Помимо защиты кинопроектов, в рамках Якутского питчинга дебютантов 2020 состоялась образовательная программа в формате мастер-классов и конференций с известными кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами. Молодые кинематографисты со всей страны смогли пообщаться и задать свои вопросы успешным, опытным профессионалам киноиндустрии.

Сразу по окончании объявления результатов питчинга и награждения победителей прошел мастер-класс «Региональное кино после пандемии. Новые вызовы и новые возможности». Аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов рассказал о новых актуальных трендах, которые ожидают киноиндустрию в самом ближайшем будущем: «Во-первых, совершенно очевидно, что время высоких бюджетов в российском кино прошло, и государство как основной спонсор теперь будет куда более осмотрительно, раздавая деньги. Во-вторых, наступило время новых смыслов и новых форматов. Чтобы впечатлить завтрашнего зрителя, нужно организовать лабораторию и поменять портфель. В борьбе за внимание зрителя подойдут самые невероятные ходы. Прежние бизнес-модели нужно выбросить на свалку и срочно искать актуальные».

Редактор отдела кино и телевидения «Российской газеты», программный директор фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина дала мастер-класс, посвященный теме продвижения кино в условиях пандемии. «Я призываю вас уже сейчас думать по-новому. Во-первых, еще на этапе задумки относитесь к своему фильму именно как к проекту, постарайтесь сделать его оригинальным, учитывайте актуальную повестку, но стремитесь быть независимыми от конъюнктуры сегодняшнего дня. Во-вторых, не держите ваш проект в секрете либо делайте это осознанно, превращая в элемент раскрутки, стройте продвижение на своей идее, рассказывайте о проекте как можно чаще. Формируйте информационное поле вокруг своего фильма, создавайте рейтинг ожидания, используйте креативные подходы, вирусные эффекты. И главное, помните: ничто так хорошо не продает фильм, как искренность, талант и честность».

В рамках своей онлайн-конференции сценарист нашумевшего российского сериала о смертельном вирусе «Эпидемия» и одного из самых ожидаемых фильмов года, отечественного фэнтези СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Роман Кантор рассказал о своем опыте обучения и съемок в европейских киношколах, раскрыл секрет, как родилась идея суперпопулярного предапокалиптичного сериала, поделился инсайтами по сценарным доработкам на съемочной площадке СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ, а также представил результаты своей сценарной лаборатории. Отвечая на вопросы зрителей, Роман коротко обозначил ключевые качества успешного сценариста: «Важно быть упорным и последовательным человеком с энтузиазмом, не терять веру и не разочаровываться в моменты неудач, обладать даже какой-то немного детской наивностью, легким отношением и принятием, уметь отпускать какие-то обязательные ожидания. Нужно начинать каждый новый проект с надежды. Когда я сам появился в индустрии в 2008 году, на фоне кризиса у меня не было таких возможностей, какие есть у молодых сценаристов сейчас. Я сам возвращаю в работу проекты, написанные в 2010 году, потому что тогда никто не знал, что с ними делать, а сейчас появились платформы, и у этих проектов появился реальный шанс на успешную реализацию. Сейчас золотое время, таких шансов не было никогда. Вопрос только в том, кто ими воспользуется, а кто − нет. Дерзайте!»

Самым ожидаемым приглашенным гостем образовательной программы стал двукратный номинант на премию «Оскар», обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, режиссер и сценарист Андрей Звягинцев. Он рассказал о проектах, над которыми работает на самоизоляции, о том, почему не читает сейчас чужие сценарии и почему никогда не хотел возглавить свою собственную мастерскую. Звягинцев ответил на вопросы участников трансляции о своей съемочной команде, о режиссерской интуиции, о своих любимых произведениях из мира кино, об участии в кинофестивалях, о самоцензуре и страхе свидетельствования правды: «Как бы пафосно это ни прозвучало, я хочу сказать: ничего не бойтесь, нет страха! Свидетельствуйте время. Нужно говорить о том, что ты видишь, что ты мыслишь в этой связи, чего требует и зовет твоя душа и твоя совесть. Потому что на самом-то деле жизнь − короткая штука, и хочется, чтобы потом не было горько, что ты прожил ее как некую середину. На инструменте самой жизни и твоих возможностей отражения ее очень много клавиш; твой диапазон должен быть широк, не нужно сужать себя, свой взгляд до общепринятого, до подцензурного, до конвенционального. Говорите то, что вы действительно хотите сказать, только это делает вас автором без сомнений. Мир, который вы создаете, можете создать только вы».

Завершилась образовательная часть Якутского питчинга дебютантов 2020 презентацией новой камеры C300 MkIII. Менеджер по развитию бизнеса профессионального фото и видео компании Canon Евгений Субочев презентовал самую горячую новинку для кинопроизводства: «Поменялись концепция и физическое воплощение камеры. Главное, что появилось в новом аппарате − это новый 4К-сенсор стандартного размера Super 35 mm, с поддержкой HDR, матрица, обеспечивающая динамический диапазон 16 Stops благодаря функции DGO. И еще одним приятным преимуществом является небольшая в сравнении с прямыми конкурентами цена. Мы рассчитываем, что новые камеры C300 MkIII появятся в ренталах уже к началу осени».

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23.04.2020 Автор: Артур Чачелов