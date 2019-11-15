«Яндекс.Студия» вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

Продюсерский центр компании «Яндекс» − «Яндекс.Студия», который занимается производством фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» и сервисов «Яндекса», соинтвестированием в проекты других киностудий и маркетинговой поддержкой кинорелизов, вошел в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).



«Яндекс.Студия» − первый представитель IT-компании, принятый в Ассоциацию. С eе вступлением в составе АПКиТ, объединяющей ведущих игроков российской кинематографической отрасли, становится 34 участника.



«Яндекс.Студия» выступала в роли сопродюсера фильмов СТОРОЖ (совместно с Invada Film, Yellow Black & White, «Артлайт»), СЕЛФИ (с Art Pictures Studio и «Кинослово»), ЧЕРНОВИК (с кинокомпанией «Новые люди» и Sony Pictures), БЕЗ МЕНЯ (с «Марс Медиа Энтертейнмент», «Синетрейн» и Sony Pictures), ТВАРЬ (со Star Media, «СОК» и Sony Pictures). Сейчас в производстве продюсерского центра находится проект МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (совместно с Bubble Studios).



«Как новый игрок на рынке производства и одновременно самый популярный киносервис в России мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с индустрией создателей контента, − говорит Ольга Филипук, генеральный директор «Яндекс.Студии» и директор по контенту сервиса «КиноПоиск HD». − Членство в АПКиТ позволит нам укрепить отношения с кинокомпаниями и точнее понимать, как технологии «Яндекса» и данные «КиноПоиска» могут быть полезны для развития индустрии. Мы готовы делиться экспертизой по интернет-дистрибуции и вместе разрабатывать новые метрики успешных кампаний на стыке онлайна и офлайна».



«Стремительный рост популярности онлайн-кинотеатров способствует созданию новых кинокомпаний, которые специально для них производят контент, а также начинают работать в партнерстве с ведущими игроками отрасли. Это дает новый импульс к развитию индустрии, − отмечает Председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов. − «Яндекс.Студия» вне сомнений органично включится во все диалоги продюсеров, возглавляющих кинокомпании, которые входят в Ассоциацию. И вместе мы продолжим решать актуальные задачи современной киноиндустрии».



АПКиТ – некоммерческая организация, созданная в 2009 году и на протяжении уже 10 лет активно работающая над вопросами развития российской кинематографической отрасли. Достигать результатов в этой работе помогает именно консолидация крупнейших игроков и их профессионального опыта. В числе задач Ассоциации — борьба с пиратством и создание условий для проведения съемок в регионах РФ (совместный проект с Агентством стратегических инициатив «Кино России», в реализации которого также активно участвует Фонд кино). Кроме того, АПКиТ выступает с законодательными инициативами, поддерживает развитие профильного образования и проведение мероприятий в области кино и телевидения.

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15.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ