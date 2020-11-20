«Яндекс» признал, что «КиноПоиск HD» пока не приносит прибыли

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» не приносит прибыли «Яндексу», однако компания все равно считает, что избранная стратегия по наращиванию им контента собственного производства успешна. Об этом в интервью РБК рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. Он уточнил, что для изменения ситуации с прибылью видеосервису требуется больше подписчиков.

«Пока мы видим по результату, что это успешное направление, − отметил Худавердян. − У нас вышло пять сериалов: «Последний министр», «Анна Николаевна», «Беспринципные», «Просто представь, что мы знаем» и «Водоворот». Признаюсь, мне лично не все пять нравятся. Но у всех вкусы разные, число людей, которые посмотрели каждый из этих сериалов, превысило ожидания. Сотни тысяч людей посмотрели каждый сериал, были те, кто специально подписывался на сервис, чтобы иметь возможность смотреть. Но, из-за того что общая подписочная база еще не очень большая, «КиноПоиск» пока не стал прибыльным».

Сейчас, по словам топ-менеджера, у компании более 5 млн подписчиков и существенная аудитория за пределами страны. «КиноПоиск HD» входит в единую подписку «Яндекса», которая обеспечивает доступ и к другим сервисам, в том числе «Яндекс Музыке». Тигран Худавердян отметил, что подобные сервисы − стратегически важное направление развития «Яндекса», которое вскоре должно стать одним из основных.

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20.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК