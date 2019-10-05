«Яндекс» стал партнером фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

«Яндекс.Студия» и «КиноПоиск HD» стали партнерами проекта МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР − фильма, который снимается по мотивам одноименного российского комикса. Об этом стало известно на фестивале Comic Con Russia 2019. «КиноПоиск» стратегически поддержит фильм в кинопрокате, а сервисы «Яндекса» получат право на эксклюзивный показ фильма в Рунете.

««Яндекс.Студия» рада стать партнерами по производству для BUBBLE Studios, − говорит Ольга Филипук, генеральный директор «Яндекс.Студии». − В «КиноПоиск HD» мы видим большой интерес аудитории к фильмам и сериалам по зарубежным комикс-вселенным. И считаем, что МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР имеет все шансы запустить аналогичную большую киновселенную в России».

Майор Гром − главный герой одноименного комикса, который без устали сражается с преступниками всех мастей вот уже на протяжении целых семи лет (первый номер вышел в 2012 году). Он уже знаком широкому зрителю − в 2017 году состоялась премьера одноименного короткометражного фильма, набравшего более 5,5 млн. просмотров в Youtube. В том же году фильм был представлен на крупнейшем фестивале San Diego Comic-Con (США). Положительные рецензии зрителей и кинокритиков позволяют верить, что у грядущего полнометражного фильма уже есть своя армия фанатов, которая с нетерпением ждет новостей о любимом проекте.

На Comic Con Russia 2019 также объявили каст фильма. Майора полиции Игоря Грома сыграет актер Александринского театра Тихон Жизневский. Роль начальника майора Грома − полковника Федора Прокопенко − исполнит заслуженный артист России Алексей Маклаков, а напарника Игоря, наивного и преданного общему делу Диму Дубина, − молодой актер Александр Сетейкин. А на главную женскую роль − обаятельной журналистки-блогера Юлии Пчелкиной − была выбрана Любовь Аксёнова. Сергей Горошко сыграет основателя социальной сети «Вместе», филантропа и мецената Сергея Разумовского. Пару ему составит Дмитрий Чеботарев − он исполнит роль Олега Волкова, друга детства и телохранителя Разумовского.

«Мы полностью переписали изначальный сценарий и провели тотальный рекаст, – рассказывает Артем Габрелянов, продюсер фильма. − О причинах я говорить не буду, скажу лишь то, что я никогда не был уверен в успехе проекта так, как сейчас. С момента анонса фильма в 2017 году многое поменялось, неизменным осталось лишь наше желание сделать действительно выдающееся кино, которое запомнится людям. И Тихон, как никто другой, подходит на роль главного героя подобного фильма».

«Мы провели тщательную работу над кастингом, и, как мне кажется, нашли несколько по-настоящему свежих и интересных лиц, – признается режиссер Олег Трофим. − Хочется верить, что с выходом нашего фильма у зрителей появятся новые любимые артисты».

Имя актера, который предстанет в образе Чумного Доктора − вечного антагониста Майора Грома, самого загадочного и неуловимого серийного убийцы, провозгласившего себя спасителем от «чумы беззакония» − пока держится в секрете.

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05.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Яндекс