Дептранс Москвы и «Яндекс» запускают автокинотеатр

Транспортный комплекс Москвы совместно с «Яндексом» открывают бесплатный кинотеатр с большим экраном. Сеансы будут проходить по субботам на перехватывающей парковке около станции метро «Филатов луг». «Зрительский зал» рассчитан на 100 машин. На кинопаркинге будет один вечерний сеанс.

Во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки в приложении «Яндекс.Еда», не выходя из машины. На площадке будут также проходить розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнеров проекта. Пользователям каршеринга «Яндекс.Драйв» предоставят бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.

«В выходные дни загруженность обычной парковки минимальная, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду, – рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. − Планируем показать около 17 фильмов – с июля по октябрь, за это время бесплатный кинотеатр смогут посетить около 1700 автомобилей».

В программе автокинотеатра – любимые кинохиты от онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», а также недавние громкие премьеры: от Чарли Чаплина до ДЖЕНТЛЬМЕНОВ Гая Ричи. Первый показ пройдет 18 июля в рамках празднования Дня московского транспорта. Регистрация откроется 12 июля в 0:00 на сайте kino-parking.ru.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Яндекс