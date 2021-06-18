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Госдума приняла закон о едином счетчике интернет-аудитории

Одним из кандидатов в измерители данных является Mediascope

17 июня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о едином измерителе интернет-аудитории.

Оператора измерений интернет-аудитории до 1 октября должен выбрать Роскомнадзор. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Антона Горелкина, одним из кандидатов является Mediascope. При этом организация-измеритель не может использовать данные, полученные от владельцев информационных ресурсов, кроме как для проведения исследований. Она также не может распространять рекламу. Также максимальная доля иностранного владения измерителя должна не превышать 20% от уставного капитала.

Во втором чтении в документ были внесены изменения, согласно которым уполномоченная организация, исследующая объем аудитории, должна быть российским юридическим лицом.

Исследование объема аудитории в законопроекте прописано как «систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований». Реестр информационных порталов, у которых будет измеряться объем аудитории, сформирует Роскомнадзор. Порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ. Методику измерения также будет утверждать РКН. 

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18.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: ТАСС

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