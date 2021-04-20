Законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-видеосервисах будет отозван

Разработчик законопроекта о российских аудиовизуальных сервисах, предполагавший ограничение доли их владения иностранцами, согласился отозвать свой документ для доработки. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Законопроект депутата Антона Горелкина в его первоначальном виде вызвал шквал негативных отзывов игроков отрасли. В частности, резко против выступила Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы IVI, Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие). Как сообщали СМИ, законопроект стал причиной приостановки подготовки к IPO крупнейшего видеосервиса IVI. Его представители заявляли, что принятие документа в его тогдашнем виде могло ограничить возможности для привлечения инвестиций. Также появлялась информация, что документ стал причиной заморозки переговоров между «Сбером» и Disney, благодаря которым банк планировал обеспечить свой мультимедийный сервис Okko эксклюзивным контентом американской корпорации, в частности − проектами от Disney+.
В новой версии документа, которая вскоре должна поступить на рассмотрение в Госдуму, депутат Горелкин пообещал учесть предложения участников рынка и отказаться от ограничений по структуре владения сервисами. Вместо этого могут быть введены изменения в управление такими сервисами по примеру «Яндекса». В этом случае иностранцы смогут владеть только привилегированными акциями компаний, а операционное управление сервисом передается российским компаниям, не имеющим иностранных бенефициаров.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
20.04.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Коммерсантъ
IVI стал лидером по числу развивающего контента для детей среди онлайн-кинотеатров
Проекты Sony станут эксклюзивами Netflix в США с 2022 года
Холдинг «Газпром-медиа» прокомментировал перезапуск Rutube
Сиквелы детектива «Достать ножи» ушли на Netflix
В России хотят создать аналог Фонда кино для онлайн-контента
Предпродажи уикенда: «Властелин колец» лидирует, «Чернобыль» готов приятно удивитьПодробнее
Касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» до конца боролись за первое местоПодробнее
Предварительная касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» идут ноздря в ноздрюПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15−18 апреля 2021 годаПодробнее