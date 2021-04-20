Законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-видеосервисах будет отозван

Разработчик законопроекта о российских аудиовизуальных сервисах, предполагавший ограничение доли их владения иностранцами, согласился отозвать свой документ для доработки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Законопроект депутата Антона Горелкина в его первоначальном виде вызвал шквал негативных отзывов игроков отрасли. В частности, резко против выступила Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы IVI, Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие). Как сообщали СМИ, законопроект стал причиной приостановки подготовки к IPO крупнейшего видеосервиса IVI. Его представители заявляли, что принятие документа в его тогдашнем виде могло ограничить возможности для привлечения инвестиций. Также появлялась информация, что документ стал причиной заморозки переговоров между «Сбером» и Disney, благодаря которым банк планировал обеспечить свой мультимедийный сервис Okko эксклюзивным контентом американской корпорации, в частности − проектами от Disney+.

В новой версии документа, которая вскоре должна поступить на рассмотрение в Госдуму, депутат Горелкин пообещал учесть предложения участников рынка и отказаться от ограничений по структуре владения сервисами. Вместо этого могут быть введены изменения в управление такими сервисами по примеру «Яндекса». В этом случае иностранцы смогут владеть только привилегированными акциями компаний, а операционное управление сервисом передается российским компаниям, не имеющим иностранных бенефициаров.

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20.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ