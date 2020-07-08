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Кинотеатрам Москвы разрешат открываться в августе

Соответствующий документ появился у столичной мэрии

Московские кинотеатры смогут возобновить работу с 1 августа 2020 года. Об этом говорится в документе, появившимся в столичной мэрии (копия имеется в распоряжении БК). Он вносит изменения в указ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» в редакции от 22 июня 2020 года.

Согласно этому документу кинотеатры столицы смогут работать с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил и социального дистанцирования, разработанных Ропотребнадзором. На каждый сеанс будет запрещено продавать более 50% мест от емкости каждого кинозала.

Ранее сегодня информацию о том, что столичные кинотеатры могут открыть с 1 августа, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. По его словам, сейчас важно разработать модель привлечения в них людей, поскольку пока прогнозируемая посещаемость составляет только 20%.

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08.07.2020 Автор: Артур Чачелов

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