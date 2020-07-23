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Штрафы за видеосъемку в кинозалах поднимут до 100 тыс. рублей

Они могут коснуться и обычных зрителей

Штрафы за незаконную съемку во время сеансов в кинозале могут составить от 50 до 100 тыс. рублей. Такие суммы содержатся в проекте изменений в закон о господдержке кинематографии, которые внесло Министерство культуры. Ведомство также подготовило изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщает «Интерфакс». Указывается, что запрет касается съемки как целых фильмов, так и их фрагментов.

Изменения могут затронуть не только тех, кто осознанно занимается пиратской деятельностью, но и обычных зрителей, которые по разным причинам будут снимать происходящее на киноэкране на свои смартфоны. Такая практика, с последующим выкладыванием отрывков в соцсетях во время чекина в кинотеатре, вошла в привычку у некоторых молодых зрителей.  «...Люди должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тысяч рублей, ведь если вы осуществляете съемку фрагмента, снимаете себя в каком-то ролике, то это тоже является вашей съемкой внутри кинотеатра, особенно, когда идет фильм», − отметила министр культуры Ольга Любимова.

Проект федерального закона в ближайшее время будет выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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23.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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