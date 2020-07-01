Фестиваль «Зеркало» раздал призы

30 июня завершился 14 Международный кинофестиваль «Зеркало». Церемония закрытия прошла в фестивальной студии, специально построенной на территории старинного Юрьевецкого пивоваренного завода в Ивановской области. Ведущими церемонии закрытия стали актер Юрий Колокольников и начинающая актриса, дочь Сергея Бодрова-мл., Ольга Бодрова. Специально для церемонии закрытия сценарист Елена Ванина и режиссер Алексей Фисун сделали скринлайф о том, как Андрей Тарковский снимал бы фильм «Зеркало» сегодня.

На прямую связь со студией снова вышли члены международного жюри − режиссер и оператор Фред Келеман из Берлина, киновед, куратор международных фестивалей Алена Шумакова из Рима, режиссер Лина Чаплин из Тель-Авива, режиссер Юхо Куосманен с острова Вартиосаари (Финляндия), режиссер Петар Вылчанов из деревни Рудартси (Болгария), актриса Ольга Сутулова из Москвы, а также программный директор фестиваля Андрей Плахов из Москвы и президент фестиваля Сергей Бодров из Лос-Анджелеса. Международное жюри вручило свои награды:

Гран-при фестиваля достался фильму НАЗИР режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур)

Приз за лучшую режиссуру жюри присудило картине БЕЗ ОСОБЫХ ПРИЗНАКОВ режиссера Фернанды Валадес (Мексика, Испания)

Приз за профессиональные достижения достался фильму ОДИНОКАЯ СКАЛА Алехандро Телемако Таррафа (Аргентина, Мексика, Катар, Великобритания)

Приз за вклад в кинематограф Андрея Тарковского получил Михал Лещиловский – режиссер монтажа картины ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ.

Приз жюри молодых критиков «Голос», а также Приз зрительских симпатий по результатам голосования в соцсетях достался фильму КОТ В СТЕНЕ режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой (Болгария, Франция, Великобритания)

Режиссер конкурсной картины ДОЧЬ РЫБАКА Юлдус Бахтиозина, чья мировая премьера прошла на фестивале, лично приехала в студию, чтобы пообщаться со зрителями «Зеркала». На церемонии закрытия ведущие объявили, что ролик юбилейного 15 «Зеркала» будет снимать Юлдус Бахтиозина. В ответ Юлдус сообщила, что свой следующий фильм она будет снимать в Ивановской области и планирует превратить ее в кинематографическую мекку России.

Также, как и на открытии, зрители и участники фестиваля были приглашены в zoom-зрительный зал, в котором находилось более 100 человек, подключившиеся из России, США, Европы, Израиля и Аргентины.

За 6 фестивальных дней было показано более 30 фильмов в 5 программах. Из фестивальной студии в прямой эфир вышло 33 выпуска. Ведущими эфира стали – генеральный продюсер МКФ «Зеркало», кинокритик Константин Шавловский, куратор программы российского кино «Свои», киножурналист Елена Слатина, киножурналист Максим Заговора и продюсер МКФ «Зеркало» Александра Ахмадщина.

Гостями эфиров стали – Федор Бондарчук, Данила Козловский, Тимур Бекмамбетов, Николай Картозия, Антон Желнов, Денис Катаев, Нигина Сайфуллаева, Константин Лопушанский, Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит, Оксана Черкасова, Лариса Малюкова, Михал Лещиловский, Юлдус Бахтиозина. А также члены жюри, участники конкурсной программы и организаторы фестиваля в Тромсе.

Сам фестиваль «Зеркало» прошел при поддержке онлайн-кинотеатра tvzavr. В течение всех конкурсных дней в онлайн-кинотеатре проходили премьеры и показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы, live-трансляции встреч с деятелями кино, а также церемонии открытия и закрытия – всего более 100 тыс. просмотров. Трансляции «Зеркала» также были доступны на портале Культура.рф, на страницах Культура.рф. в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в пабликах МКФ «Зеркало».

По предварительным данным, подсчитанным на утро 30 июня, фестиваль «посетили» более 2 миллионов зрителей (это промежуточные цифры просмотров кинофильмов, прямых эфиров и страниц фестиваля). Окончательные данные будут подсчитаны и оглашены через несколько дней, однако партнеры фестиваля, осуществлявшие трансляции уже констатируют высокую успешность проекта.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Ивановской области.

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01.07.2020 Автор: Артур Чачелов