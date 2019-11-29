Экс-гендиректор студии Горького ответил на критику от нового руководства

Назначенная в конце октября генеральным директором киностудии им. Горького Юлиана Слащева в ноябре представила Совету директоров доклад о текущем состоянии студии, финансовых показателях и планах на дальнейшее развитие. В отчете говорилось о неэффективном расходовании бюджетных средств прежним руководством, сильном износе материально-технической базы и проблемах в функционировании студии.

В ответ на эти заявления бывший гендиректор студии Горького Сергей Зернов представил «Бюллетеню кинопрокатчика» свои данные о состоянии студии на момент ухода в отставку в сентябре 2019 года. Бывший гендиректор сообщил, что на момент его отставки в сентябре киностудия находилась в стабильном экономическом состоянии. «У студии отсутствовали просроченные задолженности по налогам и сборам, коммунальным платежам, сотрудники вовремя и регулярно получали заработную плату, – сказал Зернов. – Финансово-экономические показатели демонстрировали устойчивую положительную динамику. В 2018 году выручка компании достигла 422 млн руб. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 145 млн руб. Чистая прибыль за тот же период увеличилась с 3,6 млн до 29,3 млн руб. Дивиденды за 5 лет увеличились в 16 раз и составили по итогам 2018 года 14,7 млн рублей».

По словам Сергея Зернова, все производственные помещения и площадки, сдаваемые арендаторам, инженерные системы и коммуникации, были приведены в порядок. Регулярно велись косметические ремонты, решались первоочередные задачи по устранению предписаний. Зернов подчеркнул, что вести капитальные ремонтные работы было экономически нецелесообразно в виду предстоящей масштабной реконструкции согласно утвержденной стратегии развития. В сентябре был объявлен тендер на проведение ремонтных работ фасадов киностудии, который позднее был отменен новым руководством по необъяснимым причинам, заявил он. «Я не вижу смысла оправдываться по необоснованным обвинениям за перевод авансов на кинопроизводство известным в киноиндустрии компаниям для завершения собственных проектов, – отметил Зернов. – Как генеральный продюсер, я перевел эти средства в надежде, что проекты Я СВОБОДЕН, СВЕТЛЯЧОК, СТРАСТИ ПО ЗОЕ, КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ будут завершены должным образом. Все договоры заключены в рамках гражданско-правового законодательства».

Зернов отметил, что за годы его управления киностудией было выпущено 10 полнометражных художественных и анимационных фильмов, 17 короткометражных анимационных фильмов, 35 неигровых фильмов. На момент отставки в производстве находилось 4 полнометражных и 5 неигровых фильмов. Все проекты регулярно участвовали в международных смотрах и кинофестивалях, получали призы и награды. Фильм ДОЧЬ (2012 год) получил более 10 наград на престижных кинофестивалях в России и за рубежом, в числе которых приз от «Кинотавра» за лучший дебют, призы Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на Варшавском кинофестивале и Таллиннском кинофестивале «Темные ночи», гран-при Фестиваля «Спутник над Польшей» и др. Драма СПАСЕНИЕ победила в категории «Лучшая женская роль» на 26-ом «Кинотавре». Семейная комедия ДЕТКИ НАПРОКАТ приняла участие в 14 фестивалях.

«Меня огорчила новость о массовом увольнении старого коллектива, – говорит экс-глава киностудии имени Горького. – Все уволенные сотрудники – высококвалифицированные специалисты с весомым стажем и опытом. В этой связи заявление нового руководства об отсутствии команды профессионалов в области кинопроизводства звучит некорректно».

При этом Зернов отмечает, что в декабре 2010 года его деятельность на киностудии началась с серьезных антикризисных мер. Пришлось не только заново налаживать кинопроизводство, но и вести работу по расторжению невыгодных, заведомо обременительных производственных договоров, решать целый ряд проблемных вопросов по погашению значительных задолженностей, восстановлению имущественного комплекса, корпоративным делам. По мнению Зернова, менеджмент Киностудии Горького не только вывел предприятие из предбанкротного состояния, стабилизировал его деятельность, но и задал вектор его устойчивого развития. Преимущество выбранной им стратегии развития киностудии состояло в отказе от инвестиций из государственного бюджета. Реализация концепции предполагалась за счет собственных средств от продажи непрофильных активов. До запуска первых аукционов была проведена масштабная работа по решению юридических вопросов по имуществу, оценке активов и ее последующей актуализации, согласованию отчетов и прочим бюрократическим этапам реализации непрофильных активов. Процесс продажи активов осложнился стагнацией на рынке недвижимости, в связи с этим Совет директоров перенес сроки реализации проекта до 2023 года. Однако даже в таких условиях студии удалось провести более 20 аукционов. Ожидаемый доход от продажи непрофильных активов оценивался в 4 млрд. руб.

«Я по-прежнему уверен в состоятельности и эффективности утвержденной при моем руководстве стратегии развития, – заключает Зернов. – Несмотря на все объективные трудности на пути ее реализации, студия подошла к началу своей реорганизации в современный многопрофильный киноцентр. В августе 2019 года был продан первый непрофильный актив, а полученные целевые средства планировалось направить на первые этапы реконструкции».

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29.11.2019 Автор: Рая Башинская