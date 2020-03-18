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Александр Жаров из Роскомнадзора возглавит «Газпром-медиа»

Место главы холдинга было вакантным с января

РБК сообщает, что, согласно его источникам, новым гендиректором «Газпром-медиа» станет Александр Жаров, который сейчас руководит Роскомнадзором. Ради новой должности чиновник уйдет с поста главы своего ведомства. Один из собеседников РБК уточнил, что Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером. Впрочем, пока информацию о назначении Жарова официально не подтвердили ни структуры «Газпром-медиа», ни представители Роскомнадзора. 

Место руководителя «Газпром-медиа» стало вакантным в январе, после того, как глава холдинга Дмитрий Чернышенко ушел работать в правительство, на пост вице-премьера. Сообщалось, что вместе с Жаровым на должность рассматривалась кандидатура Андрея Кондрашова, первого замгендиректора ВГТРК.

Александр Жаров руководил Роскомнадзором почти восемь лет, с 2012 года. Заменить его на этой должности может Андрей Липовов, возглавляющий сейчас управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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