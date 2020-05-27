Две трети зрителей намерены продлить подписку на онлайн-кинотеатр и после самоизоляции

Большинство российских зрителей, имеющих подписку хотя бы на один онлайн-кинотеатр, планируют продлить ее и после окончания самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные исследования «Кинозритель», проведенного Фондом кино и Wanta Group в середине мая. О желании продлить подписку заявило 69% опрошенных социологами респондентов. Эти и представленные ниже цифры относятся к людям, которых считают киноаудиторией − то есть к тем, кто обычно посещал кинотеатры регулярно и часто.

Среди тех, кто не собирается продлевать подписки, 9% объясняют свое решение «отсутствием свободного времени» для пользования онлайн-кинотеатрами. Возможностью традиционного просмотра фильмов в кинотеатре и недостаточной целесообразностью таких трат руководствуюся по 6% респондентов. 5% хотят «отдохнуть от просмотра фильмов онлайн». 3% рассчитывают пользоваться не подпиской, а промокодами и акциями на бесплатный просмотр.

По данным исследования, действующую подписку или купленные фильмы в онлайн-кинотеатре имеют 42% респондентов. В начале 2020 года просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре был привычной практикой только для 23%. При этом, кинотеатром IVI пользуются 17% таких респондентов, «Кинопоиском HD» и OKKO − по 14%, Netflix есть у 5% киноаудитории. «Кинопоиск HD» лидирует среди аудитории 18-24 лет (22%), а также среди аудитории 25-34 лет (20%).

Начиная с 28 марта 2020 года влияние самоизоляции на киноаудиторию стало основным предметом изучения в рамках трекера «Кинозритель». Благодаря этому, в преддверии снятия ограничительных мер представителям киносообщества станут доступны данные и основные выводы о трансформации модели поведения киноаудитории, которая станет одним из главных вызовов в период возобновления кинопоказа.

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27.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино