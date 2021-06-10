Первые полнометражные фильмы Андрея Звягинцева появятся легально онлайн на Start

Психологическая драма ИЗГНАНИЕ выйдет именно в том виде, в котором ее и задумывал режиссер. Для этого был дополнительно снят крупный план фотографии главного героя Алекса в детстве (материалом послужила реальная фотография Константина Лавроненко в 16-летнем возрасте), стоящего на фоне дома. Эту фотографию держит в руках его супруга Вера (Мария Бонневи), пытаясь принять решение, которое должно определить ее судьбу.

Андрей Звягинцев долгое время сожалел, что не смог снять этот план в ходе работы над фильмом в 2005 году, и спустя много лет доснял его в период ремастеринга картины. Ассистенты по реквизиту заново изготовили рамку для хранившейся у режиссера фотографии Константина Лавроненко и подобрали подходящий комод. Дублером же шведско-норвежской актрисы Марии Бонневи, сыгравшей главную женскую роль в ИЗГНАНИИ, на досъемках выступила исполнительный продюсер Екатерина Маракулина — ее руки стали руками Веры.

Легально онлайн ВОЗВРАЩЕНИЕ и ИЗГНАНИЕ, получившие премии на Венецианском и Каннском кинофестивалях, ранее не выходили. Обе картины были отреставрированы для цифрового релиза: в них заново выполнили цветокоррекцию и сведение звука, а также удалили некоторые технические несовершенства пленочного носителя. Благодаря ремастерингу тональность изображения и качество звучания отличаются от ранее доступных версий.

С появлением ВОЗВРАЩЕНИЯ и ИЗГНАНИЯ все 5 полных метров самого титулованного российского режиссера впервые будут доступны в одной подписке — на START, где уже представлены НЕЛЮБОВЬ, ЕЛЕНА, ЛЕВИАФАН и документальная картина Дмитрия Рудакова АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ. РЕЖИССЕР, снятая на площадке фильма НЕЛЮБОВЬ.

Андрей Звягинцев — лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей. Дважды номинирован на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии BAFTA. Обладатель «Золотого глобуса» за фильм ЛЕВИАФАН в 2015 году. В 2018 его картина «Нелюбовь» награждена премией Французской киноакадемии «Сезар» за лучший иностранный фильм. Лауреат главных российских премий в области киноискусства «Золотой орел» и «Ника».

10.06.2021 Автор: Виолетта Палий