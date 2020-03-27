Start провел необычную премьеру сериала «257 причин, чтобы жить»

Она прошла в виде онлайн-вечеринки

За день до широкого релиза, 25 марта, актеры Полина Максимова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Анна Невская и другие звезды собрались в студии Start, чтобы вместе с авторами и создателями проекта посмотреть первый эпизод оригинального сериала видеосервиса START «257 причин, чтобы жить». Из-за бушующей по всему миру пандемии организаторы приняли решение отменить офлайн-мероприятие и организовали первую в России премьеру сериала в формате онлайн-вечеринки, которая включала в себя диджей-сет от Егора Корешкова, танцы, общение зрителей со звездами и показ первой серии.

Подготовкой к вечеринке послужила доставка журналистам и блогерам чемодана с шампанским и «французским набором», состоящим из багета, паштета и джема. Почему французским? Международная премьера драмеди «257 причин, чтобы жить» должна была состояться в конце марта в рамках фестиваля Canneseries, однако престижный смотр сериалов на Лазурном берегу перенесли на октябрь из-за угрозы распространения коронавируса. Впрочем, организаторы подтвердили, что очень хотят видеть «257 причин, чтобы жить» среди участников конкурса – и в октябре российский проект будет соревноваться с другими сериалами со всего мира за главный приз.

«Карантин застал меня в Сочи, хотя, как вы знаете, многие из нас, и, в частности, создатели «257 причин, чтобы жить», сейчас должны быть на берегу немного другого моря, скорее всего – Средиземного, – c улыбкой начала трансляцию генеральный директор START Юлия Миндубаева. – Но жизнь вносит свои коррективы – как в нашу премьеру, так и в жизнь главной героини сериала Жени Коротковой».

Юлия напомнила гостям, что «257 причин, чтобы жить» будет доступен на START с 26 марта. Сейчас на видеосервисе уже размещены 2 серии проекта, первую из которых можно посмотреть бесплатно. Всего их 13, они будут появляться на сервисе каждый четверг по одному эпизоду.

Главную героиню нового жизнеутверждающего сериала, Женю Короткову (Полина Максимова) и ее чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с раком. Узнав, что у нее наконец-то ремиссия, девушка уже готовится начать новую, полноценную жизнь без лекарств и терапии, но вдруг обнаруживает, что… здоровая Женя никому не нужна. Ни бойфренду, ни сестре, ни коллегам. Как тебе такое, Женя Короткова? Но неунывающая Женя находит ярко-желтый дневник, где когда-то по совету врача записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться. Похоже, настало время исполнить свои желания без оглядки на страхи и предрассудки.

Онлайн-вечеринку видеосервиса START кроме также посетили Ася Громова, Анастасия Попова, Сергей Годин, Дарья Руденок и продюсер сериала Алексей Ляпичев.

Фото с мероприятия предоставлены видеосервисом START.

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27.03.2020