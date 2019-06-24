В столице открылся 5-й Московский еврейский кинофестиваль

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

23 июня в киноцентре «Октябрь» состоялось торжественное открытие 5-го Московского еврейского кинофестиваля. Гостями мероприятия стали: Тимур Вайнштейн, Нигина Сайфуллаева, Артем Васильев, Светлана Устинова, Никита Лаврецкий, Евгений Гиндилис, Георгий Молодцов, Кирилл Васильев, Дмитрий Якунин, Янна Буряк, Константин Фам, Сергей Сельянов, Илья Стюарт, Геннадий Хазанов, Ситора Алиева, Шон Снайдер, Евгения Громова, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Михаил Гусман, Борух Горин, Лариса Вербицкая и другие.

На церемонии открытия был показан короткометражный фильм с историей еврейского кинематографа со времен братьев Люмьер до наших дней. Видеоряд сопровождался специально написанной музыкой в исполнении ансамбля 4’33’’ под руководством композитора Алексея Айги. Режиссером церемонии открытия стал продюсер и режиссер Андрей Сильвестров.

Борух Горин, член общественного совета МЕКФ, руководитель Департамента общественных связей ФЕОР, вручил почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России режиссеру Дмитрию Астрахану.

Фильмом открытия стала картина В ПРАХ режиссера Шона Снайдера. Фильм представлен в основном конкурсе фестиваля.

Московский еврейский фестиваль демонстрирует разнообразие фильмов еврейской тематики − магистральные темы их сюжетов совсем не сводятся к национальным стереотипам. В конкурсной программе семь полных метров, снятых в пяти странах мира (США, Израиль, Польша, Словакия и Эфиопия) в самых разных жанрах.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля.

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24.06.2019