Победители V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Результаты и фотоотчет с церемонии, прошедшей 31 марта

31 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения пятой Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Профессиональное сообщество выбрало лучшие проекты по итогам 2016 эфирного года. Церемонию вели актрисы Алиса Хазанова, Юлия Ауг, Мериам Сехон, Маруся Зыкова, Кристина Бабушкина.

В общей сложности в этом году победителей объявили в 18 основных номинациях, а также вручили шесть специальных призов. Лучшим художественным телевизионным фильмом по версии АПКиТ стала полюбившаяся зрителям четырехсерийная картина Григория Константинопольского «Пьяная фирма», эфир которой состоялся на ТНТ. Михаил Ефремов, сыгравший главную роль в этом сериале, получил приз в номинации «Лучший актер телевизионного фильма/сериала». Приз за «Лучшую женскую роль» достался Марии Ароновой (телеверсия «Батальона» для Первого канала).

«Лучшим комедийным сериалом» назвали другую работу ТНТ – сериал «Ольга». Его также наградили за лучший сценарий. Лучшим мини-сериалом назван «Мажор 2» (ПЦ «Среда» для Первого канала), а лучшим длинным телесериалом (более 24 серий) объявлен проект ТВ-3 «Анна-детективъ». Приз «Лучшую режиссерскую работу» получил Сергей Мокрицкий за телеверсию «Битвы за Севастополь» для Первого канала.

Гостями V Премии АПКиТ стали Владимир Мединский, Александр Цекало, Екатерина Мцитуридзе, Сергей Сельянов, Анастасия Задорожная, Яна Троянова, Василий Сигарев, Павел Прилучный, Любовь Аксенова, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Анастасия Заворотнюк, Наталья Лесниковская, Агния Кузнецова, Наталья Бардо, Любовь Аксенова, Леонид Верещагин, Игорь Угольников, Анна Чурина, Елена Полякова, Анна Снаткина, Лариса Удовиченко, Александр Акопов, Игорь Мишин и другие.

Полны список победителей V премии АПКИТ выглядит следующим образом:

Лучший телевизионный фильм (1-4 серии)

«Пьяная фирма» («Всемирные Русские Студии», ТНТ)

Лучший телевизионный мини-сериал (5 - 24 серии)

«Мажор 2» (Продюсерская компания «Среда», Первый канал)

Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)

«Анна-детективъ» («Скайвей Продакшн», Star Media, ТВ-3)

Лучший комедийный сериал

«Ольга» (Good Story Media, ТНТ)

Лучшая режиссерская работа

Сергей Мокрицкий, «Битва за Севастополь» («Кинодел», «Новые люди», Первый канал)

Лучшая сценарная работа

Артем Логинов, Павел Орешин, Артем Лемперт, Илья Петрухин, Станислав Староверов, Дмитрий Данилов, Ильшат Латыпов, Олег Гольдфайн, Артур Рамазанов, Татьяна Шохова, Максим Колесников, «Ольга» (Good Story Media, ТНТ)

Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу

Евгений Гальперин, «Битва за Севастополь» («Кинодел», «Новые люди», Первый канал)

Лучшая операторская работа

Улугбек Хамраев — «Клим» (Продюсерская компания «Среда», Первый канал)

Лучшая работа художника-постановщика

Евгений Кочанов, «София» (Кинокомпания «Москино», Россия-1)

Лучшая работа художника по костюмам

Наталья Салтыкова, «София» (Кинокомпания «Москино», Россия-1)

Лучшая работа художника по гриму

Елена Костенич, «Батальонъ» («Корнер Ворк» совместно с «Арт Пикчерс Студия», Первый канал)

Лучшая работа звукорежиссера

Анатолий Белозеров, Сергей Бубенко, «А зори здесь тихие…» (Кинокомпания «Реал-Дакота», «Интерфест» и Star Media, Первый канал)

Лучшая работа режиссера монтажа

Мария Сергеенкова, Алексей Маклаков, «Батальонъ» («Корнер Ворк» совместно с «Арт Пикчерс Студия», Первый канал)

Лучшая компьютерная графика

Игорь Климовский, компания Postmodern, «Битва за Севастополь» («Кинодел», «Новые люди», Первый канал)

Лучший актер телевизионного фильма/сериала

Михаил Ефремов за роль Григория Штучного, «Пьяная фирма» («Всемирные русские студии», ТНТ)

Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала

Мария Аронова за роль Марии Бочкаревой, «Батальонъ» («Корнер Ворк» совместно с «Арт Пикчерс Студия», Первый канал)

Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале

Никита Панфилов за роль Стаса Агапова, «Мажор 2» (Продюсерская компания «Среда», Первый канал)

Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале

Юлия Хлынина за роль Мирры, «Таинственная страсть» (Красный квадрат, Студия Русский проект, Первый канал)

Лучший полнометражный художественный фильм

ЭКИПАЖ, реж. Николай Лебедев

Лучшая докудрама

«Кронштадт 1921» реж. Екатерина Телегина

За достижение на зарубежном рынке

Продюсерская компания «Среда»

За вклад в развитие инфраструктуры киноиндустрии

Генеральному директору «Главкино» Мельникову Владиславу Владимировичу

За стратегическую инициативу «Кино России»

Генеральному директору Агентства стратегических инициатив Чупшевой Светлане Витальевне

Члену Правления АПКиТ, лидеру стратегической инициативы "Кино России" Крутовой Анне Юрьевне

Мастерская года

ВГИК им. Герасимова. Мастерская режиссуры кино и телевидения Джаника Файзиева

Фотографы: Геннадий Авраменко, Анна Тетерина

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01.04.2017