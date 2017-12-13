«Амедиа» отпраздновала 15-летие

Фотоотчет с закрытой вечеринки на киностудии в Москве

Кинокомпания «Амедиа» отпраздновала 15-ый день рождения, а онлайн-сервис «Амедиатека» – пятилетие. Закрытая звездная вечеринка прошла на территории киностудии в Москве. Гостей встречал оркестр, исполнявший саундтреки из сериалов «Не родись красивой» и «Игра престолов».

Первым приглашенных поздравил владелец «Амедиа» Леонард Блаватник, затем на сцену вышел министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. По словам Мединского, его фаворит в библиотеке компании – сериал «Екатерина», а сам он давно является постоянным пользователем онлайн-сервиса «Амедиатека».

Специальным гостем вечера стал голливудский режиссер и продюсер Бретт Рэтнер, который прилетел в Москву для переговоров о международном сотрудничестве с руководством кинокомпании «Амедиа». Рэтнер известен благодаря картинам ЧАС ПИК, ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, сериалу «Побег» и другим.

Основатель компании Александр Акопов преподнес гостям огромный торт. Но, пожалуй, самым неожиданным подарком стал полутораметровый осетр, которого подарили Леонарду Блаватнику.

Перед празднованием на «Амедии» состоялась актерская лаборатория, которая традиционно проходит в киностудии в преддверии нового года. Вот уже 8 лет молодые артисты выступают перед известными продюсерами со своими лучшими номерами. В этом году в состав жюри вошли: Леонард Блаватник, генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, продюсеры Александр Акопов, Александр Роднянский и Виктор Мирский, режиссеры Карен Оганесян и Максим Диденко, певец Леонид Агутин, главный продюсер СТС Екатерина Андриенко, генеральный продюсер «Амедиа Продакшн» Нелли Яралова.

Среди гостей вечера ли замечены ресторатор Александр Раппопорт, Сергей Титинков из дирекция кинопоказа Первого канала, Александр Кушаев отвечающий за кино на России 1, Вадим Островский из дирекции кинопоказа НТВ, режиссер Олег Ассадулин, продюсеры Петр Ануров и Данила Шарапов, а также: Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко, Дарья Мороз, Александр Ревва, Никита Панфилов, Анастасия Заворотнюк, Павел Трубинер, Иван Жидков, Нелли Уварова, Анна Снаткина, Мария Шумакова, Юлия Ауг и другие.

Фото предоставлены пресс-службой «Амедиа».

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13.12.2017