В Москве прошла премьера фильма «Большая поэзия»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

18 ноября в столичном кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера дебютного фильма режиссера Александра Лунгина БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ. Фильм был представлен в рамках проекта «Каро.Арт». В российский прокат картина выйдет 28 ноября. После кинотеатрального проката фильм эксклюзивно будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Фильм стал победителем «Кинотавра-2019» в двух номинациях: он получил «Приз за лучшую режиссуру» (Александр Лунгин) и «Приз за лучшую мужскую роль» (Александр Кузнецов). Картина рассказывает о двух друзьях-инкассаторах (Алексей Филимонов и Александр Кузнецов), живущих на окраине города и посещающих поэтический кружок в доме культуры. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие − это ограбление банка.

Премьеру посетили Александр Кузнецов, Павел Лунгин, Дмитрий Хрусталев, Илья Бачурин, Ксения Кутепова, Ирина Безрукова, Алена Свиридова, Алика Смехова, Лариса Вербицкая, Рената Пиотровски, Ольга Сутулова, Артем Васильев, Светлана Доля, Елена Махова, Ирина Вилкова, Андрей Стемпковский, Елена Бродач, Сесиль Плеже, Ольга Леснова, Янина Мелихова, Мария Шурочкина и другие.

Фотографии с премьеры предоставлены компанией «ПРОзгляд».

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20.11.2019