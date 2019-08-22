В Москве прошла премьера фильма «Бык»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

21 августа в киноцентре «Октябрь» прошла премьера победителя 30-го «Кинотавра» − фильма БЫК. Картину публике представили продюсер Федор Попов, режиссер Борис Акопов и исполнители главных ролей Юра Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников.

Среди гостей премьеры были Александр Петров, Полина Ауг, Александр Горчилин, Евгений Сангаджиев, Анна Исаева, Любовь Аксенова и другие.

После показа состоялась сессия вопросов и ответов Федора Попова, Бориса Акопова, Юры Борисова и Стаси Милославской со зрителями.

Фото предоставлены поесс-службой прокатчика. Фотограф: Петр Сильвестров, КАРО.Арт.

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22.08.2019