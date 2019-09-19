Фотоальбом

Состоялась премьера фильма «Чернобыль: зона отчуждения. Финал»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО Sky 17 Авиапарк»

Российские звезды посетили премьеру фильма ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ, которая прошла в московском кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» накануне. Полнометражное завершение суперпопулярного фантастического сериала первым зрителям представили пятерка главных героев – Константин Давыдов, Сергей Романович, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева и Анвар Халилулаев, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, режиссер Дмитрий Киселев и другие создатели проекта.

Часть участников премьеры пришла в черных худи и майках с надписью  «Никто не вернется прежним» из специальной капсульной коллекции бренда одежды BORZ от Сергея Романовича. Черную цветовую гамму предпочли и многие другие гости премьеры, под стать наряду главного героя на плакатах и пресс-волах.

Показы проекта начнутся 19 сентября на платформе PREMIER.

Фото предоствлены PR-службой PREMIER. 

 

19.09.2019

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