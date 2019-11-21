В Чехии прошла мировая премьера фильма «Кома»

Фотоотчет с открытия Недели Российского кино

Мировой премьерой фильма КОМА в Чехии открылась масштабная и представительная неделя российского кино Flash Film Festival. Церемония открытия состоялась в уникальном историческом месте в центре Праги, памятнике культуры – Славянском доме. Открытие посетили российские актеры Риналь Мухаметов, Ангелина Стречина, Алена Михайлова, Ян Цапник, Даниил Муравьев-Изотов, Янина Студилина, режиссеры Владимир Хотиненко, Сарик Андреасян, Анар Аббасов, а так же Посольство Российской Федерации в Чешской Республике в лице посла Александра Змеевского.

Церемония открытия прошла в кинотеатре Cinema City Slovansky Dum. На мировую премьеру фильма КОМА Никиты Аргунова собрался полный зал. «Это кино о любви и призвании. Что ты выбираешь – бороться в этой жизни за счастье, за любовь и за свою профессию или жить в вымышленном мире и быть счастливым, но не по правде. Это кино именно об этом. И я надеюсь, что это не просто развлекательная фантастика, а фантастика с социальным подтекстом, который актуален для молодежи и вообще всех творческих людей, которые ищут себя», – сказал, представляя ленту, продюсер Сарик Андреасян.

С приветственным словом к гостям фестиваля обратился также продюсер Михаил Галустян, который, к сожалению, лично не смог приехать в Чехию, так как сейчас занят на съемках большого проекта, но записал специальное видеообращение к чешскому зрителю.

Flash Film Festival проходит в Праге и Карловых Варах с 19 по 25 ноября. Показы организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой фестиваля.

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21.11.2019