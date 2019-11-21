В столице прошла звездная премьера комедии «Давай разведемся»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютной комедии Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Фильм гостям представили: режиссер Анна Пармас, Анна Михалкова, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Анна Рыцарева, продюсеры Наталья Дрозд, Сергей Сельянов, Константин Эрнст, генеральный директор кинопрокатной компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова.

Премьеру посетили: Никита и Татьяна Михалковы, Михаил Пореченков, Владимир Мединский, Зоя Бербер, Илья Щербинин, Борис Дергачев и другие. На премьере также побывал министр культуры РФ Владимир Мединский, он выступил с речью и пожелал удачного проката.

В российский прокат дебютная комедия Анны Пармас выходит 21 ноября

Фото предоставлено пресс-службой фильма.

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21.11.2019