В Москве прошла премьера фильма «До скорой встречи»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера американского фильма ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ. Картина стала дебютной работой сценариста, актрисы и продюсера Жени Танаевой, вместе с ней фильм представил Олег Тактаров. В праздничной атмосфере презентации вместе с главной героиней вечера фильм увидели многочисленные друзья, коллеги и партнеры Жени, среди которых были замечены: Дима Билан, Яна Рудковская, Ирина Безрукова, Дарья Михалкова, Мария Романова, Снежина Кулова и другие.

В работе над фильмом, кроме российских актеров приняли участие голливудские − Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель. Также в картине задействованы легендарный испанский футболист, многократный чемпион мира и Европы, экс-капитан ФК «Барселона» Карлес Пуйоль и российский футболист, чемпион России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов. Съемки проходили в Петербурге и Лос-Анджелесе.

В российском прокат картина выйдет 25 июля.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип»

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24.07.2019