В Москве прошла премьера фильма «Донбасс. Окраина»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

4 июня в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Рената Давлетьярова ДОНБАСС. ОКРАИНА. На премьере присутствовали режиссер фильма и актеры Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова и Евгения Малахова.

Гостями премьеры стали: министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова, ректор ВГИКа Владимир Малышев; российские политики Александр Жуков, Дмитрий Рогозин, Виктор Ющенко, Ирина Яровая; режиссеры Вадим Абдрашитов,Павел Чухрай, Алексей Учитель, Петр Буслов, Андрей Волгин, Михаил Поляков, Раиля Каримова, директор фонда «Кинопрайм»Антон Малышев, кинопродюсеры Рубен Дишдишян, Александр Котелевский, Андрей Новиков, Александр Олейников, Екатерина Маскина, Артем Виткин, Михаил Дворкович, Антон Калинкин, Сергей Члиянц, актеры Иван Охлобыстин, Леонид Ярмольник, Эммануил Виторган, Андрей Мерзликин, Анастасия Микульчина, Елена Драпеко, Егор Пазенко, Поля Полякова, Алена Чехова, Богдан Кибалюк, музыкальный продюсер Максим Фадеев, певцы Николай Расторгуев, Андрей Григорьев-Апполонов, Ольга Серябкина, Владимир Левкин.

Специальными гостями премьеры стали Галина Говорухина и Нелли Кобзон.

Создатели посвятили картину памяти Станислава Говорухина.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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05.06.2019