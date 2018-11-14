Фотоальбом

В Москве представили новую часть «Фантастических тварей»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

3 ноября в Москве, в киноцентре «Каро 11 Октябрь», состоялась российская премьера нового приключения в Волшебном мире Дж. К. Роулинг ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА

Премьера собрала огромное количество фанатов вселенной, созданной Дж. К. Роулинг, косплееров и просто поклонников кино. Премьеру посетили звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Андрей Мерзликин, Леонид Якубович, Эвелина Бледанс, группа 5sta, «Дискотека Авария», Ирина Вилкова, Софья Гершевич, Яна Енжаева, Виктория Клинкова, Валерия Кожевникова, Яна Крайнова, Алина Ланина, Дмитрий Рудовский, Татьяна Рыбинец, Анастасия Сомова, Алена Чехова, Анастасия Цой, Евгения Щербакова, Роман Архипов, Корнелия Манго, Михаил Мамаев и другие.

В российский прокат картина выходит 15 ноября.

Фото предоставлены пресс-службой «Каро Премьер». Фотограф: Геннадий Авраменко.

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14.11.2018

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