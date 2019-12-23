В Москве прошла премьера мультфильма «Фиксики против Кработов»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», прошла премьера полнометражного анимационного фильма ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ. Фильм представили: основатель проекта «Фиксики», продюсер, соавтор сценария и автор песен Георгий Васильев, сопродюсер фильма Илья Попов и Николай Саркисов, представитель сопродюсера фильма Сергея Саркисова, а также режиссеры-постановщики: Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин.

Поздравить создателей премьеры пришли актриса Инга Оболдина с дочерью, продюсер Ольга Леснова с дочерью, актриса Кристина Бродская с детьми и другие.

Сериал «Фиксики» выходит с 2010 года. Проект был основан продюсером Георгием Васильевым. Идею использовать для современных мультфильмов повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» предложил знаменитый режиссер Александр Татарский. Уже готово три сезона сериала, а в феврале 2020 года стартует четвертый: «Фиксики. Новенькие». Сериал демонстрировали все российские телеканалы, где есть детское вещание: «Россия 1», СТС, «Карусель», «Мульт», «Детский», «Тлум HD», «О!» и т.д. Сейчас этот анимационный проект входит в тройку самых популярных в Рунете. Число просмотров на его официальных каналах составляет более 5,5 млрд, а подписчиков – свыше 5 млн. Телеправа на российский сериал приобретены в 80 странах мира.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой мультфильма.

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23.12.2019