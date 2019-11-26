В Чехии завершилась неделя российского кино Flash Film Festival

Фотоотчет из Праги

25 ноября в Праге завершилась самая масштабная и представительная неделя российского кино Flash Film Festival. Гостями церемонии закрытия недели российского кино в Чехии стали прославленные звезды отечественного кино и молодые таланты: Светлана Немоляева, Алексей Чадов, Егор Баранов, Лукерья Ильяшенко, Ян Цапник. Даниил Муравьев-Изотов, Самвел Мужикян.

Более 20 отечественных фильмов были показаны за время кинофорума в чешской столице, а также в Карловых Варах. Интерес к российскому кино был настолько велик, что все сеансы прошли при полных залах: зрители выстраивались в очереди за билетами, сидели даже на ступеньках кинозалов и подолгу не отпускали создателей картин во время обсуждений после показов. Особенно тепло в Чехии был встречен фантастический блокбастер КОМА режиссера Никиты Аргунова и продюсеров Армена Ананикяна, Сарика и Гевонда Андреасянов, мировая премьера которого прошла после церемонии открытия Flash Film Festival.

По результатам показов оргкомитет Flash Film Festival вручил несколько призов в следующих номинациях:

Приз «Содействие» − За неоценимую поддержку и содействие в организации фестиваля Flash Film Festival: Посольство Российской Федерации в Чешской Республике. Приз «Содействие» − За помощь в организации и проведении программы Flash Film Festival в Карловых Варах: Генеральное Консульство России в Карловых Варах. Приз «Содействие» − За неоценимый вклад в формирование программ Flash Film Festival: генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Приз «За верность киноискусству» получила народная артистка, лауреат многочисленных театральных и кинопремий Светлана Немоляева. Приз «Творческая победа» достался исполнителю главной роли в фильме режиссера Сарика Андреасяна РОБО, юному актеру Даниилу Муравьеву-Изотову. Специальный приз Дирекции Flash Film Festival «Вдохновение фестиваля» получил киновед, сценарист, руководитель программ Московского международного фестиваля Ирина Павлова. Приз «За блеск таланта» ушел актеру Яну Цапнику. Приз «Зрительское признание» − режиссеру фильма ОДЕССА Валерию Тодоровскому. Приз зрительских симпатий − фильму Клима Шипенко ТЕКСТ.

Завершила фестиваль премьера фантастической ленты АВАНПОСТ. Фильм представили генеральный директор компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев, режиссер Егор Баранов, актеры Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко.

Flash Film Festival был организован кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике.

Фото предоставлены организаторами фестиваля.

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26.11.2019