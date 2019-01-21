В столице прошла светская премьера комедии «Зеленая книга»

Фотоотчет из КЗ «Барвиха Luxury Village»

В эти выходные в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась светская премьера главного претендента на премию «Оскар» − фильма ЗЕЛЕНАЯ КНИГА режиссера Питера Фаррелли. Партнером показа выступил журнал InStyle.

Среди гостей премьеры были Инга Берман, Иван Чуйков, Ирина Астахова, Урсула Ким, Дина Немцова, Маруся Ильченко, Анна Ивченко, Елизавета Моряк, Софья Донианц, Ясмина Муратович, Мадина Гогова, Мария Далакян, Михаил Грушевский, Евгения Павлин, Ирина Йовович, Маргарита Мамун, Илья Бачурин и другие.

В широкий прокат ЗЕЛЕНАЯ КНИГА выходит уже 24 января.

Фото предоставлены PR-службой фильма.

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21.01.2019