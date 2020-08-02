В Москве состоялась светская премьера фильма «Хэппи-Энд»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

1 августа, в день открытия московских кинотеатров, в «Иллюзионе» состоялась светская премьера комедии Евгения Шелякина ХЭППИ-ЭНД.

По красной дорожке прошли как создатели фильма: режиссёр Евгений Шелякин, продюсеры Василий Соловьёв, Юлия Мишкинене, Юрий Храпов, Анна Пескова, Михаил Коваленко и исполнители главных ролей Евгения Дмитриева, Анастасия Сомова, Полина Пушкарук, Алина Астровская, так и звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Елена Борщева, Валерий Юшкевич, Марго Овсянникова, Маруся и Владимир Левкины, Ирина Безрукова, Артур Еремеев, Нелли Уварова, Дарья Повереннова, Алена Апина, Екатерина Рокотова, Аврора, Антон Комолов, Марианна Максимовская, Александр Соколовский, Кристина Левиева, Оскар Кучера, Алиса Гребенщикова, Катерина Шпица, Анастасия Уколова, Ольга Веникова, Дмитрий Борисов, Александр Ревва, Илья Бачурин, Петр Буслов, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Ольга Рыжкова, Мария Максакова, Александр Носик, Анна Семенович, Антон Лаврентьев, Дмитрий Миллер, Григорий Данцигер и другие.

Фото с премьеры предоставлены Sony Pictures (Фотограф – Дмитрий Шишкин).

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02.08.2020