Москве показали «Рай» Кончаловского

Фотоотчет с премьеры в киноцентре «Каро 11 Октябрь»

18 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма Андрея Кончаловского РАЙ – обладателя приза Венецианского кинофестиваля, претендента на получение премии «Оскар» от России. Картину зрителям представили режиссер, актриса Юлия Высоцкая и съемочная группа фильма, а также генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский.



Мероприятие посетили многие отечественные знаменитости: Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Алла Пугачева и Максим Галкин, Григорий Лепс с супругой и дочерью, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Татьяна Михалкова, Егор Кончаловский, Александр и Валерия Роднянские, Сергей Безруков и Анна Матисон, Юлия Пересильд, Станислав Говорухин, Дмитрий Ланской, Елена Захарова, Зельфира Трегулова и многие другие.

Фильм РАЙ уже вышел в широкий прокат.

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19.01.2017