Арми Хаммер представил в Москве фильм «Перестрелка»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

Голливудский актер Арми Хаммер приехал с визитом в Москву, чтобы 10 апреля лично представить фильм ПЕРЕСТРЕЛКА. В криминальной экшн-комедии от продюсера Мартина Скорсезе Хаммер исполнил одну из ключевых ролей. Организаторами премьерного показа выступили кинокомпания «Вольга» совместно с кинотеатром «Москва» и журналом GQ.

На премьере собрались звезды отечественного кино, театра и шоу-бизнеса, а также представители медиа. Один из самых ожидаемых фильмов весны посмотрели: Юлия Барановская, Игорь Чапурин, Илья Бачурин, Александр Шенкман, Антон и Виктория Борисевич, Виктория и Олег Шеляговы, Сергей Яхонтов, Наталия Бардо, Игорь Гаранин, Мария Федорова и Елена Захарова. Гости вечера не только в числе первых посмотрели один из главных фильмов весны, но и получили уникальную возможность лично поздравить актера Арми Хаммера с премьерой в России. «ПЕРЕСТРЕЛКА – фильм о том, что собой представляет мужское эго, когда его никто не контролирует. Там есть все, что любят зрители, – и криминал, и комедия. Это потрясающий фильм, и я надеюсь, что он вам понравится!», – обратился актер к гостям вечера перед началом показа фильма.

Официальным партнером визита Арми Хаммера в Россию в рамках промотура фильма стала компания Audi. Для трансфера голливудской звезды был предоставлен флагманский представительский седан Audi A8 L. Отметим, что Арми Хаммер посетил мероприятие вместе с супругой Элизабет. На премьере гостей ожидал фуршет от ресторана La Bella Societá, а провести вечер и поужинать Арми Хаммер с супругой решили в ресторане японской кухни KODO.

Сюжет ПЕРЕСТРЕЛКИ разворачивается в Бостоне конца 70-х годов. Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились и заговорили стволы. Приз в игре на выживание – кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.

Кинокомпания «Вольга» выпустит картину в российский прокат 27 апреля.

Фото: Геннадий Авраменко

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13.04.2017