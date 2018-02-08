В Москве прошла звездная премьера фильма «Лед»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

7 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма-сказки ЛЕД. По красной дорожке прошли создатели фильма: исполнители главных ролей Аглая Тарасова, Милош Бикович, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Диана Енакаева, режиссер фильма Олег Трофим, продюсеры картины Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Антон Златопольский, композитор и музыкальный продюсер Антон Беляев.

В этот вечер мероприятие посетили и другие звезды отечественного кино, шоу-бизнеса, политики и спорта: Паулина Андреева, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Вячеслав Фетисов, Татьяна Навка, Мария Кожевникова, Елена Летучая, Игорь Угольников, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Резо Гигинеишвили, Илья Бачурин, Надежда Сысоева, Оксана Акиньшина, Александр Молочников, Лаура Джугелия, Сергей и Тата Бондарчук, Олег Любимов, Сабина Ахмедова, Катерина Шпица, Юлия Барановская, Юрий Колокольников, Алексей Киселев, Екатерина Вилкова, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Агния Дитковските, Татьяна Лютаева, Рената Пиатровски, Алиса Толкачева, Ксения Чилингарова, Светлана Кузнецова, Анна Чурина, Мария Лемешева, Дарья Михалкова, Павел Деревянко и многие другие.

Премьера и праздничный фуршет в ресторане «Балкон» состоялись при поддержке бренда «Золотая балка» и водки «Воздух».

Фото предоставлены компанией WDSSPR

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08.02.2018