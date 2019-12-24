В Москве прошла звездная премьера «Вторжения»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

23 декабря, в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера нового фильма Федора Бондарчука ВТОРЖЕНИЕ. По красной дорожке прошли создатели фильма: исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юра Борисов и Олег Меньшиков, режиссер Федор Бондарчук, продюсеры Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Антон Златопольский, Вячеслав Муругов, композитор Игорь Вдовин, оператор Владислав Опельянц, так и звезды отечественного кино, шоу-бизнеса и политики.

Премьеру посетили: Надежда Михалкова, Сергей Светлаков, Игорь Угольников, Светлана Устинова, Павел Деревянко, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Сергей Бурунов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Анастасия Уколова, Егор Корешков, Полина Максимова, Сергей Минаев, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева, Владимир Яглыч, Константин Крюков, Сергей Бондарчук, Михаил Зыгарь, Алена Долецкая, Александр Горчилин, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Антон Севидов, Александра Ревенко, Лаура Джугелия, Евгений Сангаджиев, Ксения Чилингарова, Рената Пиотровски, Вадим Верник, Андрей Бурковский, Александр Молочников, Анфиса Черных, Полина Ауг, Алексей Киселев, Маруся Фомина, Светлана Бондарчук, Александр Чистяков, Андрей Бачурин, Екатерина Вилкова, Степан и Лиза Михалковы, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Валентин Юдашкин, Петр Буслов, Юрий Быков, Марианна Максимовская, Юлия Паршута, Аркадий Новиков, Михаил Куснирович и многие другие.

Фото с премьеры предоставлены WDSSPR (Фотограф: Анна Темерина).

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24.12.2019