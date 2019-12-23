В столице прошла премьера «Ивана Царевича и Серого волка 4»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

22 декабря в Москве в киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера сказочного блокбастера ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4, который выходит в широкий кинопрокат с 26 декабря. Фильм зрителям представили актеры озвучания Никита Ефремов (Иван Царевич), победитель шоу «Голос» Сергей Волчков (Павлин Пауло), Равшана Куркова (Аделаида), а также авторы сценария − Леонид Барац и Ростислав Хаит («Квартет И»).

Посмотреть новую часть приключений любимых героев, которые на сей раз отправились на вокальный конкурс в Трисемнадцатое царство, пришли звезды с детьми − Оксана Акиньшина, Оксана Карас, Олег Масленников-Войтов, Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, дочери Юлии Пересильд − Анна и Мария, продюсер Максим Королев, Алена Хмельницкая и другие.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Наше кино».

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23.12.2019