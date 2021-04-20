«МТС Медиа» представила новый онлайн-кинотеатр KION

Фотоотчет с киностудии «Мосфильм»

19 апреля на «Мосфильме» состоялась масштабная светская презентация нового онлайн-кинотеатра KION от МТС. В рамках события генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин представил гостям новую ОТТ-платформу.

Мишин рассказал, что до конца года на KION появится не менее трех десятков собственных оригинальных проектов, среди которых будут кинофильмы, сериалы с эпизодами по 30 и 50 минут, документальное кино, а также проекты необычного формата кино storis − фактически полноценные кинофильмы, разделенные на 15-минутные эпизоды. По словам Игоря Мишина, такой формат подходит для быстрого потребления проектов, а их создателям и продюсерам позволит снизить риски при запуске, так как в категории кино stories будут выходить фильмы и сериалы с нестандартными сюжетами в основе.

KION доступен зрителям с 20 апреля. В первую неделю его зрителям станет доступна библиотека из более 7,5 тыс. единиц контента (к концу года будет увеличена до 12 тыс.), а также пять первых оригинальных проектов сервиса: сериал в жанре черной романтической комедии «Секреты семейной жизни», сериал в жанре триллер «Хрустальный», комедийный кино story «Афера», документальный фильм ДУРОВ и художественный сериал в жанре социальной драмы «Немцы» (делался вместе с НТВ). Последние два участвуют в конкурсах и программах ММКФ-2021.

Кроме того, на презентации были заявлены провокационный сериал «Клиника Счастья», необычный документальный проект САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ, сериал-триллер «Коса», кино story о борьбе с нечистью «Отец Сергий», фильм ДЕВЯТАЕВ, сериалы «Вертинский» и «Товарищ майор», которые делались Авдотьей Смирновой (в первом случае − она режиссер, во втором − шоураннер, а режисссером стал Борис Хлебников) и многое другое.

Гостями мероприятия стали: Дарья Мороз, Варвара Шмыкова, Константин Эрнст, Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Алексей Агранович и Виктория Толстоганова, Сергей Бурунов, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Мария Шалаева, Светлана Камынина, Павел Табаков, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Юрий Быков, Яна Чурикова, Наталья Синдеева, Михаил Козырев, Евгений Коряковский, Екатерина Олькина, Антон Васильев, Николай Шрайбер, Анатолий Белый, Ирина Безрукова, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица, Антон Криворотов, Ирина Чеснокова, Евгений Кулик, Андрей Гайдулян, Александр Любимов, Лукерья Ильяшенко, Анжелика Каширина, Маша Цигаль, Илья Стюарт, Мурад Османн, Лёля Баранова, Юлия Савичева, Рената Пиотровски, Данила Стеклов, Иван Добронравов, Данила Белых, Екатерина Мцитуридзе, Михаил Тройник, Анастасия Пальчикова, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс, Илья Бачурин, Дарья Повереннова, Роман Прыгунов, Владимир и Александр Котты и другие.

Фото с мероприятия предоставлены «МТС Медиа».

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20.04.2021