В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

18 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Константина Буслова КАЛАШНИКОВ. На премьере фильм представили режиссер и продюсер Константин Буслов, автор сценария и продюсер Сергей Бодров, оператор Леван Капанадзе, актеры Ольга Лерман, Елена Морозова, Валерий Баринов, Эльдар Калимулин и Максим Стоянов.

Премьеру посетили режиссеры Петр Буслов, Клим Шипенко, актеры Екатерина Гусева, Алена Бабенко, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Карина Андоленко, Анна Чурина, Кирилл Сафонов, Александра Савельева, Ольга Филиппова, Ирина Безрукова, Алена Чехова, Настасья Самбурская, Александр Самойленко, Софья Донианц, Мария Луговая, Мария Романова, Ольга Хохлова, Софья Гершевич, Илья Глинников, продюсеры Рубен Дишдишян, Игорь Угольников, Антон Калинкин, Елена Север и другие.

История создания самого известного автомата в мире и судьба его создателя − к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Фильм выйдет в прокат накануне Дня воинской славы России − Дня защитника Отечества, 20 февраля 2020 года.

Фотографии предоставлены компанией MEGOGO. Фотограф: Геннадий Авраменко.

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19.02.2020