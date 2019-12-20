В Москве прошла премьера комедии «Холоп»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась громкая премьера комедии ХОЛОП режиссера Клима Шипенко. Это история об эгоистичном «мажоре» Грише, который в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи и ему предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.

Первым зрителям картину представили режиссер Клим Шипенко, актеры Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева, Софья Зайка и продюсеры фильма.

Оценить фильм и получить заряд позитивных эмоций пришли звездные гости, среди них: Светлана Ходченкова, Кристина Асмус, Рина Гришина, семья Охлобыстиных, Анфиса Черных, Арарат Кещян с женой Екатериной, Люся Чеботина и певец ЮрКисс, Константин Крюков, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Агния Кузнецова, Роман Прыгунов, Андрей Гайдулян с женой Александрой Велескевич, Ситора Алиева, Анна Чурина, Екатерина Волкова с дочерью, Жанна Мартиросян, Алена Чехова, Артур и Элина Джанибекян, Александр Котт, Роман Маякин, Анна Чапман, Любовь Тихомирова, Елена Николаева, Ариадна Волочкова, Александра Флоринская, Маруся Климова, Аниса Ашику и др.

Праздничное предновогоднее настроение гостям мероприятия помогли создать вина и коньяки, предоставленные компанией ISSI Spirits!

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип». (Фотограф: Геннадий Авраменко).

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20.12.2019