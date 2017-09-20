В столице прошла премьера экшна «Kingsman: Золотое кольцо»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В кинотеатре «Москва» кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ», «Альфа-банк» и швейцарская часовая компания TAG Heuer представили российскую премьеру одного из самых ожидаемых фильмов осени KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. Два года назад первая часть шпионской ленты Мэттью Вона завоевала сердца критиков и зрителей, собрав в мире свыше $500 млн. Поэтому продолжение приключений британских суперагентов с нетерпением ждали как обычные посетители кинотеатров, так и знаменитости.

Посмотреть фильм на премьеру пришли Нюша, Анфиса Чехова, Дмитрий Дибров, Игорь Крутой, Олег Меньшиков, Ирина Безрукова, Арина Шарапова, Ирина Хакамада, Игорь Верник, Елена Малышева, Валерий Сюткин, Екатерина Одинцова, Артем Королев, Егор Дружинин, Андрей Фомин, Марк Тишман, Тата Бондарчук, Алексей Киселев, Алла Михеева, Ксения Чилингарова, Галина Юдашкина, Константин Гайдай, Илья Бачурин, Надежда Сысоева и многие другие.

Новый фильм начинается с печальных событий для агентов Kingsman: их штаб-квартиры и весь мир оказался в заложниках у неизвестных. Неожиданно британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была создана и американская разведка – Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Генеральным партнером премьеры выступил «Альфа-банк». TAG Heuer – официальные часы фильма. Партнер премьеры – водка Beluga.

В российский прокат KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО выходит 21 сентября!

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20.09.2017