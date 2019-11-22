В Москве прошла премьера драмы «Конец сезона»

Фото предоставлены PR-службой компании «СБ Фильм». (Фотограф: Геннадий Авраменко)
22.11.2019
В столице прошла звездная премьера комедии «Давай разведемся!»
В Чехии прошла мировая премьера фильма «Кома»
Фанни Ардан представила в Москве фильм «Прекрасная эпоха»
Профессиональное издание о кинопрокате.
© Метрополитэн Медиа, 2012-2019
Телефон / факс +7-495-785-62-82
Использование материалов «Бюллетеня Кинопрокатчика» возможно только с письменного разрешения редакции и с обязательной вставкой гиперссылки, ведущей на наш сайт.
http://www.kinometro.ru