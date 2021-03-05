В Москве прошла премьера оригинального сериала Megogo «Крюк»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

4 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Крюк» − первого оригинального сериала Megogo, который эксклюзивно стартовал на медиасервисе 5 марта. В рамках премьеры были показаны 2 эпизода 1 сезона, который состоит из 10 серий.

Мероприятие посетили актеры сериала: Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин, Дарья Фекленко, Марк Вдовин, Михаил Пшеничный, Никита Доброжицкий, Данила Князев, а также создатели: продюсеры Георгий Малков и Станислав Довжик, режиссеры Иван Оганесов и Павел Фукс.

Поздравить с премьерой творческую группу сериала пришли: актер Александр Робак, продюсер Влад Ряшин, «актеры дубляжа» Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов, актриса Наталья Земцова, режиссер Олег Асадулин, актер Кузьма Сапрыкин, режиссер Владимир Котт, иллюзионист Сергей Сафронов, легенда хоккея Александр Якушев и другие.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой Megogo.

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05.03.2021