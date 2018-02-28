В Москве прошла премьера драмы «Купи меня»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась долгожданная премьера драмы Вадима Перельмана (ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА, сериал «Измены») КУПИ МЕНЯ. Именитый режиссер не смог представить фильм лично, но на красной дорожке появились продюсеры и звезды проекта: Семен Слепаков, Таймураз Бадзиев, Вячеслав Дусмухаметов, Альберт Рябышев, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и актрисы Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Анна Адамович. Они сыграли девушек в погоне за мечтой о красивой жизни. Каждой предстоит сделать непростой выбор и чем-то пожертвовать, чтобы стать «счастливой». Сценарий картины написала Дарья Грацевич, сценарист нашумевшего сериала «Измены».

Оценить ленту и поддержать создателей на премьере собрались звезды кино, ТВ и шоу-бизнеса: Светлана Ходченкова, Алена Долецкая, Софико Шеварнадзе, Теона Дольникова, Анна Чурина, Екатерина Варнава, Анна Хилькевич, Женя Малахова, Валентина Рубцова, Илья Стюарт, Мария Кравченко, Теймураз Тания, Андрей Гайдулян, Марина Кравец, Игорь Огурцов, Владимир Фекленко.

КУПИ МЕНЯ выходит на экраны страны уже 1 марта.

Фото предоставлены PR-службой «Централ Партнершип»

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28.02.2018