В Москве прошла премьера комедии «Девушки бывают разные»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Фильм представили Владимир Яглыч, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Алена Чехова, Лиза Моряк, Сергей Белоголовцев, Сарик Андреасян, Алексей Рязанцев, Чермен Хадиков и Глеб Фетисов.

Первыми зрителями картины стали Алена Водонаева, Эвелина Бледанс, Елена Борщева, Илья Глинников, Птаха и Лана Реутова, Анна Чурина, Наталья Бондарчук, Никас Сафронов, Влад Демин, Антон Пампушный, Елена Николаева, Анна Пескова, Ольга Леснова, Анна Постникова, Бажана, Гевонд Андреасян, Константин и Ольга Андрикополус, Анна Бегунова, Катя Кабак, Липа Тетерич, Виктория Рунцова, Дмитрий Носков, Дмитрий Соловьев, Егор Сальников, Екатерина Владимирова, Елена Князева, Татьяна Рыбинец, Антон Азаров, Аниса Ашику, Елена Николаева, Иван Гант, Константин Фам, Кристина Каширина, Марина Ермошкина, Михаил Мамаев, Оксана Михеева, Сергей Друзьяк и другие.

Гостей вечера угощали настоящей мексиканской текилой и развлекали зажигательными летними хитами от аутентичного музыкального бэнда мариачи.

Комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ выходит в российский прокат 10 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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10.10.2019